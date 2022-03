Concours Pétanque Labenne Labenne Labenne Catégories d’évènement: Labenne

Landes

Concours Pétanque Labenne Labenne, 24 août 2022, Labenne. Concours Pétanque Labenne Place de la Mairie Place de L’Eglise Labenne

2022-08-24 19:00:00 – 2022-08-24 00:00:00 Place de la Mairie Place de L’Eglise

Labenne Landes Labenne EUR 4 4 Concours de Pétanque en doublette organisé par La Pétanque Labennaise.

Concours ouvert à tous (Femme, homme, enfant de +15 ans).

Récompenses.

Parking Voiture, WC.

Boissons, Sandwichs.

Concours soumis aux conditions sanitaires et conditions météo.

Concours limité à 60 Equipes soit 120 personnes

Frais d’inscription 4€/personne

Fin des inscriptions 19H30 Concours Estival Ville de Labenne ouvert à tous Concours de Pétanque en doublette organisé par La Pétanque Labennaise.

Concours ouvert à tous (Femme, homme, enfant de +15 ans).

Récompenses.

Parking Voiture, WC.

Boissons, Sandwichs.

Concours soumis aux conditions sanitaires et conditions météo.

Concours limité à 60 Equipes soit 120 personnes

Frais d’inscription 4€/personne

Fin des inscriptions 19H30 Pétanque labennaise

Place de la Mairie Place de L’Eglise Labenne

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Labenne, Landes Autres Lieu Labenne Adresse Place de la Mairie Place de L'Eglise Ville Labenne lieuville Place de la Mairie Place de L'Eglise Labenne Departement Landes

Labenne Labenne Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labenne/

Concours Pétanque Labenne Labenne 2022-08-24 was last modified: by Concours Pétanque Labenne Labenne Labenne 24 août 2022 Labenne Landes

Labenne Landes