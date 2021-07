Concours Peintres en Liberté La Fare-les-Oliviers, 11 septembre 2021, La Fare-les-Oliviers.

Concours Peintres en Liberté 2021-09-11 09:00:00 – 2021-09-11 11:00:00

La Fare-les-Oliviers Bouches-du-Rhône La Fare-les-Oliviers

Edition 2021 du concours “Peintres en liberté” de La-Fare-les-Oliviers.

Organisé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, ce concours est ouvert à tous et aura pour thème « Notre Patrimoine, Résilience et Solidarité ».

Les artistes pourront récupérer leurs toiles le samedi 11 septembre et disposeront ensuite d’une semaine pour réaliser leurs œuvres.



Le samedi 18 septembre, rendez-vous sera donné aux peintres dès 9 heures sur la place Calvin où leurs œuvres seront exposées et les différents prix décernés à partir de 12h dans les catégories suivantes :



Jeunes de 6 à 18 ans : techniques libres

Résidents de la maison de retraite : techniques libres

Adultes : aquarelle, pastel, fusain et encre

Adultes : acrylique et gouache

Adultes : huile et autres techniques

Prix du public (le vote du public aura lieu pendant l’exposition)

Le concours “Peintres en Liberté » sera de retour au mois de septembre pour sa 6ème édition.

https://www.lafarelesoliviers.com/2021/07/23/peintres-en-liberte-edition-2021/

