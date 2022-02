Concours Para-Equestre de Dressage International Pôle International du Cheval, 1 avril 2022, Saint-Arnoult.

Concours Para-Equestre de Dressage International

du vendredi 1 avril au dimanche 3 avril à Pôle International du Cheval

Véritable répétition pour les grandes échéances internationales, à l’instar des Championnats du monde d’Herning qui se dérouleront du 6 au 14 août 2022, le CPEDI*** de Deauville accueille chaque année l’élite mondiale de la discipline. Les para-dresseurs, classés du Grade I au Grade V selon leur handicap, profiteront de ce rendez-vous pour se confronter à la concurrence internationale. Des stars de la discipline comme Sophie Wells, la britannique quadruple médaillée paralympique ou encore Pepo Puch, double médaillé paralympique, champion d’Europe et vice-champion du monde sont tous deux des fidèles du concours depuis de nombreuses années. Du côté tricolore, l’équipe de France sera attendue au grand complet avec des cavaliers expérimentés tels que Cloé Mislin, Vladimir Vinchon, Anne Frédérique Royon, Céline Gerny mais également la jeune Chiara Zenati qui réalisait une belle performance lors des derniers Jeux de Tokyo. Les couples devront également faire face à un jury d’exception puisque quatre d’entre eux seront présents en août à Herning. Durant trois jours, les couples s’affronteront dans trois épreuves différentes : La Team-test, l’Individual Championship et la Freestyle. A l’issue des deux premières épreuves, les résultats de la Team-Test et de l’Individual Championship détermineront le classement de la Coupe des Nations dont l’équipe britannique reste invaincue depuis 8 ans. Le week-end se terminera par la Freestyle (reprise libre en musique) où seuls les meilleurs cavaliers du concours pourront se qualifier et y prendre part. Organisé par l’association Handi Equi’ Compet, dont l’objectif est de développer et promouvoir l’équitation para-équestre à haut niveau ; le CPEDI*** de Deauville est soutenu par le Département du Calvados qui confirme son engagement, par le biais de son plan cheval, en accompagnant les personnes en situation de handicap pour leur permettre d’avoir une autre approche thérapeutique. Notez dès maintenant les dates du CPEDI*** et le programme : **Vendredi 1er avril** : Epreuves Team Test * 9h00 à 17h30 Déroulé des épreuves – Grade I, II, III, IV et V * 17h30 – Remise des prix **Samedi 2 avril** : Epreuves Individual Championship * 9h00 à 17h30 Déroulé des épreuves – Grade I, II, III, IV et V 17h20 – Remis des prix des épreuves * 19h30 – Remis de prix de la Coupe des Nations * 20h00 – Soirée de gala et spectacle équestre **Dimanche 3 avril** : Epreuves Freestyle * 8h15 à 14h00- Déroulé des épreuves – Grade I, II, III, IV et V * 14h30 – Remise des prix des Freestyle et remise du prix du meilleur cavalier français * 15h30 – Spectacle équestre et clôture de la manifestation Entrée et parking gratuit. Restauration possible sur place. Protocole sanitaire en vigueur à la date de l’événement. Renseignements : [http://www.handiequicompet.fr/fr/index.html](http://www.handiequicompet.fr/fr/index.html)

Entrée libre

Le concours Para-Équestre de Dressage International (CPEDI) de Deauville revient pour sa 10ème édition du 1er au 3 avril 2022 au Pôle International du Cheval Longines – Deauville.

Pôle International du Cheval 14 Avenue Ox And Bucks 14800 Saint-Arnoult Saint-Arnoult Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T09:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T09:00:00 2022-04-02T21:00:00;2022-04-03T08:00:00 2022-04-03T16:00:00