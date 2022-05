Concours officiel de pétanque

Concours officiel de pétanque, 16 juin 2022, . Concours officiel de pétanque

2022-06-16 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-16 EUR 10 10 Vétérans en doublettes formées. Réservé aux licenciés. Formule ABC. Inscriptions closes au 15/06. https://www.blogpetanque.com/chambon43 dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville