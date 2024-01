Concours « Objet glissant non identifié » Sewen, vendredi 23 février 2024.

Concours « Objet glissant non identifié » Sewen Haut-Rhin

Soirée festive en révision avec le grand retour du Concours « Objet glissant non identifié ».

Au programme Concours d’OGNI, descente aux flambeaux, open luges, animation musicale, buvette et restauration, marché des producteurs.

Venez découvrir des créations hors du commun ou même participer à cet évènement en construisant votre propre OGNI en participant en famille ou entre amis. De nombreux lots à gagner !

La Gentiane

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est accueil@destination-ballondalsace.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 18:00:00

fin : 2024-02-23



L’événement Concours « Objet glissant non identifié » Sewen a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de tourisme de Masevaux