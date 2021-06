Concours « Obéissance » – club cynophile de Villeneuve d’Ascq Club cynophile de Villeneuve d’Ascq, 26 juin 2021-26 juin 2021, Villeneuve-d'Ascq.

**Samedi 26 et dimanche 27 juin 2021, le club cynophile de Villeneuve d’Ascq organise un concours « Obéissance » au club rue du Rondeloir (à côté du Centre Nautique Babylone).** ### Programme **Samedi 26 juin** * 9h à 9h30 – CSAU (5 chiens) * 9h45 à 11h – Brevet (4 chiens) * 11h – Remise de prix * 12h à 13h – Pause * 13h à 13h30 – Absence Classe I (16 chiens/4 groupes) * 13h45 à 16h45 – Classe I * 17h – Remise de prix **Dimanche 27 juin** * 9h à 9h20 – Absence Classe II (2 groupes) * 9h30 à 11h30 – Classe II (8 chiens) * 11h45 – Remise de prix * 12h à 13h30 – Pause * 13h30 à 14h – Absence Classe III (3 groupes) * 14h à 17h – Classe III (12 chiens) * 17h15 – Remise de prix * – **L’obéissance 4 niveaux de progression :** Brevet: classe débutant (Brevet National d’Obéissance) CSAU – Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation est un document qui confirme : •Qu’un chien est bien sociabilisé et manifeste un comportement équilibré •Que le maître du chien parvient à contrôler parfaitement son animal **Absence – « Assise ou couchée »** **Classe I** 1 – Tests de Sociabilité 2 – Absence « Couché » 2 mn Maître en vue à 15 mètres 3 – Marche en laisse parcours effectué sur ordre du commissaire 4 – Marche sans laisse parcours effectué sur ordre du commissaire 5 – Marche en ligne droite avec arrêt couché 6 – Rappel sur 15 mètres 7 – Marche en ligne droite avec arrêt debout 8 – Marche en ligne droite avec saut de haie 9 – Impression générale **Classe II** 1 – Couché 2 mn maître en vue à 15 mètres 2 – Marche sans laisse parcours effectué sur ordre du commissaire 3 – Marche en ligne droite avec couché) 4 – Rappel sur 20 mètres avec arrêt debout au milieu (départ couché) 5 – Marche en ligne droite avec debout 6 – Rapport haltère en bois jeté à plus de 10 mètres 7 – Saut de haie demandé avec maître de l’autre côté de la haie 8 – Positions AC maître à 5 mètres 9 – Impression générale **Classe III** 1 – Absence « couché » en groupe 4 mn maîtres cachés 2 – Absence « assis » en groupe 2 mn maîtres cachés 3 – Marche sans laisse parcours effectué sur ordre du commissaire avec les 3 allures et petits pas 4 – Marche avec DAC autour d’un carré 10×10 m 5 – Rappel sur 30 mètres avec arrêts debout et couché 6 – Envoi dans le carré 3×3 m 7 – Saut de haie avec rapport haltère en bois 8 – Rapport haltère en métal jeté à plus de 10 mètres 9 – Odorat avec 3 petits bois à 10 mètres 10 – Positions ACD x 2 maître à 10 mètres [Club Cynophile](https://www.ccv59.fr/divers/contact/)

Club cynophile de Villeneuve d'Ascq Rue du Rondeloir, 59650 Villeneuve-d'Ascq



