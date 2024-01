Concours national « Notre EAC en 360 secondes » 13 rue Santeuil, Paris 5e Paris, mercredi 31 janvier 2024.

Concours national « Notre EAC en 360 secondes » La FNADAC et l’ANDEV vous donnent rendez-vous le 31 janvier pour la finale du concours « Notre EAC en 360 secondes » qui met en lumière des projets EAC des territoires.

8 projets finalistes. Mercredi 31 janvier, 14h00 13 rue Santeuil, Paris 5e entrée libre sur inscription

De nombreux territoires ont engagé des projets d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC), associant établissements scolaires, établissements culturels, associations locales, et artistes ou médiateurs culturels.

La Fédération Nationale des Directeurs et Directrices de Affaires Culturelles (FNADAC) et l’Association Nationale des Directeurs et Directrices de l’Éducation des Villes et des collectivités (ANDEV) s’associent à la promotion de la démarche de label « 100% EAC » de l’État. En regard de cette quantification de territoires engagés, le concours national « Notre EAC en 360 secondes », que portent les deux fédérations, entend valoriser le principe de mutualisation des ressources. Il vise également à identifier et à partager des expérimentations singulières et des bonnes pratiques dans les territoires.

Inspirée du format « ma thèse en 180 secondes », la finale de ce concours proposera la présentation à deux voix par huit binômes ce qui fait l’originalité de leur projet. Les 38 dossiers de candidature reçus (émanant de 36 collectivités de toutes strates) feront l’objet d’une valorisation numérique, une base de données « open source », présentant autant de ressources inspirantes pour les collectivités souhaitant s’engager dans la démarche EAC.

Un comité paritaire de pré-sélection a identifié les huit binômes finalistes, en respectant la représentativité des strates 3 collectivités de moins de 35 000 habitants ; 2 de 35 à 100 000 ; 3 de plus de 100 000. Elles respectaient les 7 critères mentionnés dans le règlement du concours (Innovation, citoyenneté, éco-responsabilité, etc.).

Les enjeux de la finale de ce concours sont multiples :

– Valoriser de manière concrète et dynamique l’Éducation Artistique et Culturelle, en proposant une présentation éloquente de projets réussis dans les territoires ;

– Illustrer le propos des finalistes par les témoignages d’acteurs de ce secteur, et la présentation de quelques restitutions d’établissements engagés dans l’EAC ;

– Et surtout, démontrer qu’une politique d’EAC se conçoit et se porte à deux (Culture + Éducation ; Culture + Jeunesse ; Culture + champ social, etc.).

Le jury est constitué de professionnels reconnus :

– Marie-Christine Bordeaux (présidente) Université Grenoble Alpes

– Laurent Roturier Association des DRAC de France

– Gaëlle Bebin HCEAC (Haut Conseil à l’Éducation Artistique et Culturelle)

– Frédéric Hocquard FNCC (Fédération Nationale des Collectivités pour la Culture)

– Émilie Kuchel RFVE (Réseau Français des Villes éducatrices)

– Julie Duval Comédienne

– Rémi Castell Groupe Up Coop

– Françoise Gomez Scala Paris

Quelques professionnelles apporteront un témoignage dans le domaine de l’EAC :

– Aurélie Filippetti, directrice des Affaires culturelles de Paris

– Marie Stutz, directrice de la maison du geste et de l’image

– Hélène Rosselet-Ruiz, réalisatrice diplômée de la Fémis (programme AIMS)

– Fanny Delmas, responsable du pôle EAC au CND (Centre national de la danse)

L’événement sera animé et modéré par la journaliste Lise Pressac.

Le public de la finale aura la possibilité de voir une exposition Science actualités de notre partenaire Universcience.

Il se déroulera dans un l’amphithéâtre B de l’espace Césure à Paris (13 rue Santeuil) :

Mercredi 31 janvier de 14h à 16h

Entrée gratuite, mais réservation obligatoire (400 places) en cliquant ici https://www.helloasso.com/associations/federation-nationale-des-association-de-directeurs-des-affaires-culturelles/evenements/concours-national-notre-eac-en-360-secondes.

Il sera également retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la FNADAC (cliquer ici https://www.youtube.com/@federationnationaledesasso9196).

Pour les personnes en présentiel, l’événement sera suivi d’un temps de convivialité proposé dans la cantine de l’espace Césure https://cesure.paris/cantine.

Pour toute information en cliquant ici https://fnadac.fr/fdd/notre-eac-en-360-secondes/.

Sur les réseaux sociaux taguer la FNADAC avec #EAC360

