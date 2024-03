Concours national du meilleur Pithiviers Pithiviers, jeudi 14 mars 2024.

Concours national du meilleur Pithiviers Pithiviers Loiret

La Confrérie de l’Authentique Pithiviers organise le concours national du meilleur Pithiviers.

Le concours est ouvert à tous les pâtissiers, boulangers, cuisiniers et traiteurs de France ainsi qu’aux apprentis et aux particuliers, amateurs de pâtisserie, non titulaires d’un diplôme professionnel.

Les commissions de sélection, composées de professionnels et de personnes désignées, auront pour tâche de sélectionner les gâteaux qui seront présentés au concours. Puis, le jury, composé, entre autres, d’éminentes personnalités de la pâtisserie, sous l’autorité de la Confrérie de l’Authentique Pithiviers, sera chargé de goûter et noter les pâtisseries.

L’ensemble des notes du jury permettra de désigner les gagnants pour chaque catégorie.

Les prix seront remis aux lauréats lors de la Foire de la Saint-Georges le dimanche 21 avril. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 17:00:00

fin : 2024-03-14

Rue des Rouloirs

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire confreriedupithiviers@gmail.com

L’événement Concours national du meilleur Pithiviers Pithiviers a été mis à jour le 2024-03-09 par OT GRAND PITHIVERAIS