Saint-Flour 15100 Saint-Flour Le concours national de saut d’obstacles de Saint-Flour a lieu depuis plus de 42 ans.

Près de 700 cavaliers et leurs chevaux venus de différentes régions se disputent des épreuves poneys, amateur et pro avec des obstacles jusqu’à 1’35 M. st.flour.galop@cegetel.net +33 4 71 60 89 01 http://www.stflourgalop-15.ffe.com/ Saint-Flour

