CONCOURS NATIONAL DE RACE ARDENNAISE Lieu dit L’Orée du Bois Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Vosges

CONCOURS NATIONAL DE RACE ARDENNAISE Lieu dit L’Orée du Bois, 1 septembre 2023, Vittel . CONCOURS NATIONAL DE RACE ARDENNAISE Centre équestre de Vittel Lieu dit L’Orée du Bois Vittel Vosges Lieu dit L’Orée du Bois Centre équestre de Vittel

2023-09-01 – 2023-09-03

Lieu dit L’Orée du Bois Centre équestre de Vittel

Vittel

Vosges Chaque année l’Union des Éleveurs de Chevaux de Race Ardennaise organise son Concours National du Trait Ardennais afin de promouvoir cette race, dont le berceau se situe en Lorraine, Champagne Ardenne et Alsace. Ce sont près de 110 chevaux venant de toute la France qui évoluent sur l’hippodrome de Vittel. Durant ces deux jours de compétition, les chevaux sont jugés dans différentes catégories : Modèle et allures, Attelage, et Traction. SAMEDI : concours individuel des femelles

DIMANCHE MATIN : concours individuel des mâles

DIMANCHE APRES-MIDI : championnats

LES DEUX JOURS : épreuves en solo et en paire Buvette et Restauration vrpe@bbox.fr +33 3 29 08 35 37 http://www.vittelrondpre.com/ IMAGE GOOGLE

Lieu dit L’Orée du Bois Centre équestre de Vittel Vittel

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Vittel, Vosges Autres Lieu Vittel Adresse Vittel Vosges Lieu dit L'Orée du Bois Centre équestre de Vittel Ville Vittel lieuville Lieu dit L'Orée du Bois Centre équestre de Vittel Vittel Departement Vosges

Vittel Vittel Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vittel/

CONCOURS NATIONAL DE RACE ARDENNAISE Lieu dit L’Orée du Bois 2023-09-01 was last modified: by CONCOURS NATIONAL DE RACE ARDENNAISE Lieu dit L’Orée du Bois Vittel 1 septembre 2023 Centre équestre de Vittel Lieu dit L'Orée du Bois Vittel Vosges Lieu dit L'Orée du Bois Vittel Vosges

Vittel Vosges