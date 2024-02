Concours National de Photographie Salle des Fêtes Biganos, samedi 17 février 2024.

Concours National de Photographie Salle des Fêtes Biganos Gironde

Le Photo-Club du Val de l’Eyre organise le concours national de photographie à la salle des fêtes de Biganos les samedi 17 et dimanche 18 février.

Entrée est libre.

Le samedi a lieu le jugement (9h00-12h00, 14h00-18h00), le dimanche la présentation des meilleures photos et la proclamation des résultats (9h00-13h00).

Le Photo-Club du Val de l’Eyre organise le concours national de photographie à la salle des fêtes de Biganos les samedi 17 et dimanche 18 février.

Entrée est libre.

Le samedi a lieu le jugement (9h00-12h00, 14h00-18h00), le dimanche la présentation des meilleures photos et la proclamation des résultats (9h00-13h00). EUR.

Salle des Fêtes Rue Jean-Zay

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-18



L’événement Concours National de Photographie Biganos a été mis à jour le 2024-01-25 par OT Coeur Bassin