Le Pin-au-Haras Orne Le Pin-au-Haras Concours de niveau national, où les meilleurs ânes de la race normande seront présents. Les deux meilleurs mâle et femelle seront sélectionnés pour représenter la race au concours du Salon international de l’Agriculture à Paris.

Accès libre pour cet événement qui a lieu dans la cour d’honneur au lendemain du championnat de France des mâles percherons. dernière mise à jour : 2021-09-20 par Haras national du Pin

