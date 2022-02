Concours national de dog dancing Loretz-d’Argenton, 27 février 2022, Loretz-d'Argenton.

Concours national de dog dancing Loretz-d’Argenton

2022-02-27 – 2022-02-27

Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres Loretz-d’Argenton

Le dog-dancing est une discipline découlant de l’obéissance classique, qui peut être pratiquée par tous et par tous les chiens, du plus petit au plus grand qu’ils soient LOF ou non LOF. C’est une discipline très complète qui permet d’illustrer la complicité entre un chien et son maître. Il s’agit d’éducation canine, dans un style libre et sur fond musical, avec un double objectif : se faire plaisir et avoir un chien obéissant. C’est donc bien plus que danser avec son chien. Une définition simple pourrait être : « interprétation chorégraphique d’une équipe maître et chien qui inclut des tours et une obéissance, le tout mis en musique ».

très complète qui permet d’illustrer la complicité entre un chien et son maître. Il s’agit d’éducation canine, dans un style libre et sur fond musical, avec un double objectif : se faire plaisir et avoir un chien obéissant.

Le dog-dancing est une discipline découlant de l’obéissance classique, qui peut être pratiquée par tous et par tous les chiens, du plus petit au plus grand qu’ils soient LOF ou non LOF. C’est une discipline très complète qui permet d’illustrer la complicité entre un chien et son maître. Il s’agit d’éducation canine, dans un style libre et sur fond musical, avec un double objectif : se faire plaisir et avoir un chien obéissant. C’est donc bien plus que danser avec son chien. Une définition simple pourrait être : « interprétation chorégraphique d’une équipe maître et chien qui inclut des tours et une obéissance, le tout mis en musique ».

Ecole canine du thouarsais

Loretz-d’Argenton

dernière mise à jour : 2022-02-12 par