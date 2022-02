Concours national de boucherie-étal inter-régions Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris Expo Porte de Versailles, le lundi 28 février

La Confédération Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs (CFBCT), organise le lundi 28 février 2022 de 9h00 à 14h00, sur le ring porcin du Salon international de l’Agriculture (hall 1), la 3e édition de son concours national de boucherie-étal inter-régions. A cette occasion, ce sont 12 équipes, composées de trois membres – un boucher, une bouchère et un(e) apprenti(e) – issues de toute la France qui s’affronteront autour du travail de pièces de bœuf, veau, porc, agneau et de volailles. Cette année, les concurrents devront préparer des plateaux de viandes autour du thème « La Conquête de l’Ouest », clin d’œil au Championnat du Monde de Boucherie (World Butchers’ Challenge) qui se tiendra à Sacramento, en Californie en septembre 2022, compétition regroupant une quinzaine d’équipes dont la France. C’est d’ailleurs cette même équipe de France, championne d’Europe en titre, qui officiera en qualité de jury sur le concours de boucherie inter-régions du SIA. 12 équipes issues de toute la France travailleront des pièces de viande pour proposer les plus beaux étals Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

