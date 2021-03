Val en Vignes Val en Vignes Deux-Sèvres, Val en Vignes Concours national d’Agility Val en Vignes Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Val en Vignes

Concours national d’Agility, 10 octobre 2021-10 octobre 2021, Val en Vignes. Concours national d’Agility 2021-10-10 – 2021-10-10 Massais Lieu Dit le Pain Benit

Val en Vignes Deux-Sèvres L’agility est une discipline canine venue d’Angleterre, qui consiste à faire négocier aux chiens, dans un ordre précis, divers obstacles sans laisse ni collier, et qui nécessite une bonne harmonie entre le chien et son maître. L’agility est une discipline canine venue d’Angleterre, qui consiste à faire négocier aux chiens, dans un ordre précis, divers obstacles sans laisse ni collier, et qui nécessite une bonne harmonie entre le chien et son maître. +33 5 49 96 69 23 L’agility est une discipline canine venue d’Angleterre, qui consiste à faire négocier aux chiens, dans un ordre précis, divers obstacles sans laisse ni collier, et qui nécessite une bonne harmonie entre le chien et son maître. L’agility est une discipline canine venue d’Angleterre, qui consiste à faire négocier aux chiens, dans un ordre précis, divers obstacles sans laisse ni collier, et qui nécessite une bonne harmonie entre le chien et son maître. Fotolia

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Val en Vignes Autres Lieu Val en Vignes Adresse Massais Lieu Dit le Pain Benit Ville Val en Vignes