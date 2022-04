Concours Monte-Camargue Rognonas, 8 mai 2022, Rognonas.

Concours Monte-Camargue Route du Stax Quartier des Florides Rognonas

2022-05-08 07:00:00 – 2022-05-08 Route du Stax Quartier des Florides

Rognonas Bouches-du-Rhône Rognonas

Le dimanche 8 mai au quartier des Florides (route du Stax), concours de monte Camargue, attelage labour organisé par Li barrulaïre.



Programme :

7h : Début des inscriptions.

8h30 : Début des épreuves de dressage et maniabilité pour les Camargues et parcours de pays pour les attelages jusqu’à 12h30.

14h : Début des épreuves de traîneau, labour et maniabilité pour les attelages et parcours de pays pour les Camargues.

18h30 : Remise des prix.



Sur place : buvette, repas…

Concours Monte-Camargue à Rognonas.

libarrulaire@gmail.com +33 6 61 11 32 48

Route du Stax Quartier des Florides Rognonas

