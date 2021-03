5e arrondissement Département de Francais - Université de Pédagogie de HochiminhVille 5e arrondissement Concours « Moi en 60 secondes » Département de Francais – Université de Pédagogie de HochiminhVille 5e arrondissement Catégorie d’évènement: 5e arrondissement

Concours « Moi en 60 secondes » Département de Francais – Université de Pédagogie de HochiminhVille, 15 mars 2021-15 mars 2021, 5e arrondissement. Concours « Moi en 60 secondes »

du lundi 15 mars au dimanche 21 mars à Département de Francais – Université de Pédagogie de HochiminhVille montage d’une vidéo clip de 60s secondes pour se présenter en francais Département de Francais – Université de Pédagogie de HochiminhVille 280 rue An Duong Vuong, phuong 4, quan 5 5e arrondissement Phường 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T00:30:00 2021-03-15T01:00:00;2021-03-21T00:30:00 2021-03-21T01:00:00;2021-03-21T22:00:00 2021-03-21T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: 5e arrondissement Autres Lieu Département de Francais - Université de Pédagogie de HochiminhVille Adresse 280 rue An Duong Vuong, phuong 4, quan 5 Ville 5e arrondissement