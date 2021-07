Saint-Rémy Saint-Rémy Dordogne, Saint-Remy Concours modèle et allures régional d’élevage poneys shetland Saint-Rémy Saint-Rémy Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Remy

Concours modèle et allures régional d’élevage poneys shetland Saint-Rémy, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Saint-Rémy. Concours modèle et allures régional d’élevage poneys shetland 2021-07-24 – 2021-07-25 Lieu-dit Les Salles Domaine d’Aure

Pour la 1ère fois dans notre région, un concours modèles et allures Poneys Shetland aura lieu les 24 et 25 juillet chez Aurélie Magois (Domaine d'Aure, 24700 St Rémy). L'organisation du concours est pilotée par plusieurs éleveurs locaux, dont Gabriel Langella (Elevage du Val de Gorce, 47120 Esclottes), délégué régional AFPS GEPS (association nationale de race shetland). Le samedi, nous aurons des épreuves de comportement (TACS), ainsi que des Evaluations mâles et femelles. Le dimanche, ce seront les épreuves Modèle et Allures. Toutes les catégories junior et senior, mâles, femelles et hongres sont représentées. Les concours se terminent par un Championnat qui ressemble à une forme de tournoi jusqu'aux Championnats Suprêmes et au choix des meilleurs poneys du concours. Le concours est ouvert au public .

