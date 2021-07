Les Ardillats Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Traits du Rhône Les Ardillats, Rhône Concours modèle et allures Chevaux de Trait, à Les Ardillats (69) Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Traits du Rhône Les Ardillats Catégories d’évènement: Les Ardillats

Rhône

Concours modèle et allures Chevaux de Trait, à Les Ardillats (69) Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Traits du Rhône, 1 août 2021-1 août 2021, Les Ardillats. Concours modèle et allures Chevaux de Trait, à Les Ardillats (69)

Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Traits du Rhône, le dimanche 1 août à 09:30

Toutes les dates de l’Agenda EspriTraiT sur http://www.espritrait.com/agenda.html Concours Modèles & Allures – Promenades en calèche, Restauration et Buvette Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Traits du Rhône Les Ardillats Les Ardillats Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T09:30:00 2021-08-01T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Ardillats, Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Traits du Rhône Adresse Les Ardillats Ville Les Ardillats lieuville Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Traits du Rhône Les Ardillats