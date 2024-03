Concours mode années 40 Normandy Victory Museum Carentan-les-Marais, lundi 3 juin 2024.

Concours mode années 40 Normandy Victory Museum Carentan-les-Marais Manche

Concours de mode des années 40 / hommes, femmes, enfants / tenues de travail, style campagnard et chic

Initier l’œil du grand public aux tendances de la mode durant la 2e guerre mondiale

– transformation des vêtements et détournement d’accessoires dans la zone occupée, où pour faire face aux restrictions, il faut adapter ses tenues,

– la mode constitue un symbole fort, celui d’exprimer une résistance face à l’oppression et à la morosité (réelle volonté des femmes de rester élégantes).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03 17:00:00

fin : 2024-06-03

Normandy Victory Museum Catz

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

