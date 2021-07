Guérande 6 avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande, Loire-Atlantique Concours Mister Triton France 2021 6 avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

La première compétition de mermaiding au masculin en France. Le mermaiding est la nage en costume de sirène Le concours aura lieu à Guérande. Le matin les candidats passeront les épreuves sportives aquatiques (Shooting subaquatique et Apnée dynamique) En début d'après-midi le public pourra participer à une initiation au mermaiding Et ensuite aura lieu un défilé des candidats. Pour enfin couronner le nouveau Mister Triton France 2021 Une journée festive en perspective Vous pourrez même vous transformer en Triton ou Sirène lors d'une initiation au mermaiding. Bonne humeur et belles rencontres seront au rendez-vous.

