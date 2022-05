CONCOURS MISS FRANCE SAINT-MARTIN-BOULOGNE Saint-Martin-Boulogne Saint-Martin-Boulogne Catégorie d’évènement: Saint-Martin-Boulogne

Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais Saint-Martin-Boulogne Et si c’était vous ?

Miss Saint-Martin-Boulogne 2022 Comme Donatella tentez l’aventure Miss France

ÉLECTION LE 2 JUILLET 2022 CASTING

Vendredi 27 mai 2022 à 18h00

Centre Culturel Georges Brassens

Rue des Sources – 62280 Saint-Martin-Boulogne Les candidates doivent avoir minimum 18 ans le 01/11/2022

et mesurer au moins 1m70 Inscription obligatoire par mail

organisationmissnpdc@gmail.com

Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne

