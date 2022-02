Concours manille à Réalcamp Réalcamp Réalcamp Catégories d’évènement: Réalcamp

Réalcamp Seine-Maritime Réalcamp 13h30 – Salle des fêtes

Beaux et nombreux lots à gagner :

100 € au premier / 70 € au deuxième /40 € au troisième / Porc débité, filets garnis, langues de bœuf, etc.….

Buvette, Sandwichs, Crêpes. Port du masque et pass vaccinal obligatoires

Proposé par l’association des anciens combattants. 13h30 – Salle des fêtes

