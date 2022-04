Concours “L’Europe dans mon quotidien” Centre d’Information Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Concours “L’Europe dans mon quotidien” Centre d’Information Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme, 28 avril 2022, Clermont-Ferrand. Concours “L’Europe dans mon quotidien”

Centre d’Information Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme, le jeudi 28 avril à 16:00

Concours jeunesse “L’Europe dans mon quotidien : comment l’Europe est présente dans mon quotidien et près de chez moi.” ———————————————————————————————————————– Dans le cadre de l’année européenne de la Jeunesse 2022, le Centre Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme lance un concours afin que les citoyen.ne.s européen.ne.s puissent exprimer comment l’Europe est présente dans leur vie de tous les jours, près de chez eux. Libérez votre créativité en photos, vidéos, podcasts, récits…. **5 catégories :** 1.Visuel : photo/dessin/création graphique 2. Vidéo : maxi 3 minutes (format MP4) 3. Son : podcast→ 5 minutes maxi (format MP3) 4. Écrit : 1 000 mots maxi 5. Villes européennes Ce concours est ouvert aux 13 – 30 ans du Puy-de-Dôme ou des villes partenaires européennes de Clermont-Ferrand : Regensburg, Karlsruhe, Bad Kreuznach, Alessandria, Cuneo, Braga, Aranda de Duero, Lasarte-Oria, Oviedo, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Nyíregyháza & Olsztyn. Vous pouvez participer de façon individuelle ou collective (jusqu’à 30 personnes maximum). **En Français ou en Anglais.** **Envoyez vos œuvres avant le 28 avril 2022** soit par e-mail : [contact@europedirectclermont63.eu](mailto:contact@europedirectclermont63.eu) ou par voie postale : 2 rue Saint-Genès 63000 Clermont-Ferrand. Les gagnants seront annoncés lors de la Journée de l’Europe 2022. Téléchargez le règlement du concours ici.

Envoyez vos œuvres avant le 28 avril !

Comment l’Europe est présente dans votre vie de tous les jours et près de chez vous ? Centre d’Information Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme 2 rue Saint-Genès Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T16:00:00 2022-04-28T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Centre d'Information Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme Adresse 2 rue Saint-Genès Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand lieuville Centre d'Information Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme

Centre d'Information Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/

Concours “L’Europe dans mon quotidien” Centre d’Information Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme 2022-04-28 was last modified: by Concours “L’Europe dans mon quotidien” Centre d’Information Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme Centre d'Information Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme 28 avril 2022 Centre d'Information Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme