Dans le cadre des Nuits de la lecture, la bibliothèque d’Arzacq accueille le concours national des Petits champions de la lecture. Des élèves de CM1-CM2 de l’école d’Arzacq, accompagnés de leur enseignante et de leurs parents, viendront lire un extrait d’un roman de leur choix. Nous vous invitons à les écouter et les encourager !

Nombre de places limité

Dans le cadre des Nuits de la lecture, la bibliothèque d'Arzacq accueille le concours national des Petits champions de la lecture Bibliothèque d'Arzacq-Arraziguet 1 chemin de la Bibliothèque 64410 Arzacq-Arraziguet

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T20:00:00

