Concours « Les champs noyés » Plomodiern, samedi 18 mai 2024.

Concours « Les champs noyés » Plomodiern Finistère

L’association la Licorne propose un concours.

Petit rappel historique la fête des champs noyés célèbre le retour du printemps. Durant les longues soirées d’hiver, certaines familles se retrouvaient pour manger et les enfants récupéraient les boîtes de fromage vides. Au retour du printemps, ils installaient des chandelles sur celles-ci et les faisaient descendre le cours des ruisseaux qui inondaient les champs.

Objet du concours récompenser les plus beaux bateaux.

16h exposition des bateaux et remise des diplômes.

Pour connaître le règlement du concours plomod29@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 14:00:00

fin : 2024-05-18

Plomodiern 29550 Finistère Bretagne plomod29@gmail.com

L’événement Concours « Les champs noyés » Plomodiern a été mis à jour le 2024-02-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE