Concours les 4S Semeur d’Innovation – Crédit Mutuel En ligne

Concours les 4S Semeur d’Innovation – Crédit Mutuel En ligne, 8 avril 2022, . Concours les 4S Semeur d’Innovation – Crédit Mutuel

En ligne, le vendredi 8 avril à 18:00

4 000€ de dotation financière pour les 4 lauréats semeur d’innovation 4 séances de coachings pour accompagner le développement de votre projet De la mise en réseau pour vous aider à trouver les bons interlocuteurs et donner un coup de boost pour votre projet

Candidature

Devenez Semeur d’innovation – 4 000€ de dotations à gagner par lauréat – 4 séances de coaching pour votre projet – environnement, solidarité, culture, territoire En ligne France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T18:00:00 2022-04-08T19:00:00

Détails Autres Lieu En ligne Adresse France lieuville En ligne

En ligne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//