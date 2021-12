Saint-Mandé Médiathèque de Saint-Mandé Saint-Mandé, Val-de-Marne Concours “Le plus beau pyjama” Médiathèque de Saint-Mandé Saint-Mandé Catégories d’évènement: Saint-Mandé

Concours “Le plus beau pyjama” Médiathèque de Saint-Mandé, 22 janvier 2022, Saint-Mandé. Concours “Le plus beau pyjama”

Médiathèque de Saint-Mandé, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

Le public est invité à se parer de son plus beau pyjama et venir assister à une projection de courts-métrages. Les pyjamas les plus jolis seront départagés afin de remettre des prix aux enfants.

De préférence sur inscription au 01.49.57.78.44 ou sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T19:00:00

