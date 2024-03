[Concours] Le Juste Poids de Pâques Quai du Carénage Dieppe, lundi 25 mars 2024.

[Concours] Le Juste Poids de Pâques Quai du Carénage Dieppe Seine-Maritime

Du 23 au 31 mars, venez tenter votre chance et estimer le poids de la composition en chocolat à l’Office de Tourisme de Dieppe-Normandie ! La composition est offerte par la boulangerie Canaple et d’une valeur de 150€.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 09:00:00

fin : 2024-03-31 13:00:00

Quai du Carénage Office de Tourisme

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie contact@dieppetourisme.com

