L'Office de Tourisme du Val d'Argent et l'ACAPS ont l'envie pour les festivités de Noël de décorer notre belle vallée avec l'organisation d'un concours des décorations de Noël du Val d'Argent sur le thème des Ours. Cette année, la thématique retenue est « Le nounours se met en scène : thème Patrimoine du Val d'Argent » Les décorations devront être mises en place à compter 27 Novembre 2021 et orneront les communes jusqu'au 32Janvier 2022. Participation au concours : Est admis à participer au concours, tout habitant des 4 communes du Val d'argent s'étant préalablement inscrit, à l'exception des membres du jury. Des photos des décorations seront faites. Participer au concours implique d'autoriser la réutilisation de ces photos pour toutes communications en lien avec le concours de décorations de Noël. Le passage du jury et les notations auront lieues entre le 1er et le 15 Décembre 2021 en journée. La remise des prix aura lieu en Janvier 2022 lors de la cérémonie des vœux de la Communauté de Communes du Val d'Argent si elle a lieu. Les inscriptions au concours seront ouvertes du 1er Novembre au 26 Novembre 2021 inclus à l'Office de Tourisme du Val d'Argent situé Place du Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines. Les habitants peuvent s'inscrire par téléphone, par mail à tourisme@valdargent.com ou directement sur place. Plus de renseignements sur le concours de décorations de Noël du Val d'Argent auprès de l'Office de Tourisme du Val d'Argent au 03 89 58 80 50.

