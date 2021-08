Sauveterre-de-Béarn Ile de la Glère Pyrénées-Atlantiques, Sauveterre-de-Béarn Concours Land Art sur l’Ile de la Glère Ile de la Glère Sauveterre-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sauveterre-de-Béarn

Concours Land Art sur l’Ile de la Glère Ile de la Glère, 19 septembre 2021, Sauveterre-de-Béarn. Concours Land Art sur l’Ile de la Glère

Ile de la Glère, le dimanche 19 septembre à 15:00 Gratuit. Inscription recommandée.

Venez participer à un concours Land Art (création artistique éphémère avec des matériaux naturels : galets, bois flottés, feuilles…) sur l’Ile de la Glère. Ile de la Glère Ile de la Glère, 64390 Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn Moulin de Nays Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Sauveterre-de-Béarn Autres Lieu Ile de la Glère Adresse Ile de la Glère, 64390 Sauveterre-de-Béarn Ville Sauveterre-de-Béarn lieuville Ile de la Glère Sauveterre-de-Béarn