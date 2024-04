CONCOURS L OEIL ET LE COEUR Lunel, vendredi 1 mars 2024.

CONCOURS L OEIL ET LE COEUR Lunel Hérault

Le concours photo revient pour la 4e année consécutive, en partenariat avec Lunel Agglo. Inscrivez-vous et participez jusqu’au 5 mai. Le thème de cette année est l’eau.

L’eau est partout dans nos vies, même là où on ne la voit pas. Elle coule ou dort, tantôt calme, tantôt trouble. Alors, laissez parler votre imaginaire et inscrivez-vous dans l’une des communes participantes Boisseron, Entre-Vignes, Galargues, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Sériès, Saturargues et Saussines. Le concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs uniquement. Vous pouvez envoyer jusqu’à trois photos prises dans une seule commune.

71 participants en 2023

Après le 5 mai, les jurys de chaque village sélectionneront 10 photos qui seront agrandies et mises en valeur dans une exposition à ciel ouvert dans les rues tout l’été. Ensuite, les communes remettront chacune trois distinctions (prix du public, prix des enfants et coup de cœur du jury). Lunel Agglo décernera également un prix. En 2023, 71 personnes ont envoyé 183 photos du territoire.

+ d’infos concoursphoto@paysdelunel.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-05-05

152 Chemin des Merles

Lunel 34400 Hérault Occitanie

