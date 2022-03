Concours « K-Pop World Festival France » Centre Culturel Coréen, 24 juin 2022, Paris.

Concours « K-Pop World Festival France »

Centre Culturel Coréen, le vendredi 24 juin à 19:00

**Vendredi 24 juin à 19h** Le concours K-Pop World Festival est un événement international qui se déroule depuis plusieurs années dans près de 72 pays dont la France. Il a pour vocation d’encourager les passionnés de K-pop à développer leur talent en danse et en chant. Dans chaque pays, à l’issue d’une première sélection faite sur vidéos enregistrées par les candidats, les meilleurs d’entre eux – individuels ou groupes constitués – sont retenus pour une finale live. Celle-ci se déroulera à Paris dans l’auditorium du Centre Culturel Coréen, et donnera lieu à une compétition à la fois passionnante et festive. Depuis 2021, le Centre Culturel Coréen co-organise le concours de la K-Pop à La Rochelle, Montpellier et Nantes avec des associations situées en région. Cette année, ce sera la danse qui sera mise à l’honneur. Les gagnants issus de ces concours participeront en vue de la finale parisienne de juin. Les meilleurs parmi les vainqueurs des différents pays participant au concours seront ensuite sélectionnés pour une grande finale de danse en Corée qui, si la situation sanitaire le permet, devrait se dérouler en octobre, et ce en présence de plusieurs groupes connus et stars coréennes de K-Pop. Du fait de la pandémie qui est toujours en cours – même si en France elle évolue favorablement -, la finale parisienne, mettant en compétition les candidats qui ont été sélectionnés à Paris et en régions, sera organisée sans public et pourra uniquement être suivie en ligne. Rendez-vous donc le vendredi 24 juin à 19h sur notre site internet pour suivre cet événement incontournable en direct ! ***Toutes les informations concernant l’inscription au concours seront publiées mi-mars sur notre site internet.** Renseignements sur [[www.coree-culture.org](www.coree-culture.org)](www.coree-culture.org) **CENTRE CULTUREL** **AUDITORIUM – SANS PUBLIC**

Diffusion en ligne

Grande Finale à Paris, à suivre en ligne

Centre Culturel Coréen 20, rue la Boétie Paris Paris 8e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T19:00:00 2022-06-24T21:00:00