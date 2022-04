Concours Jumping des vendanges Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: 68150

Concours Jumping des vendanges Ribeauvillé, 16 septembre 2022, Ribeauvillé. Concours Jumping des vendanges Ribeauvillé

2022-09-16 08:30:00 – 2022-09-18 20:00:00

Ribeauvillé 68150 Les chevaux du centre équestre et leurs cavaliers se réunissent pour franchir les obstacles de ce concours pour la 4ème édition du Jumping des vendanges. Le Dimanche après midi, épreuves amateurs et national Pro 1 à 1,40m Les chevaux du centre équestre et leurs cavaliers se réunissent pour franchir les obstacles de cette compétition : 2ème concours de sauts d’obstacles Ama Pro en Alsace en extérieur ! +33 3 89 78 21 69 Les chevaux du centre équestre et leurs cavaliers se réunissent pour franchir les obstacles de ce concours pour la 4ème édition du Jumping des vendanges. Le Dimanche après midi, épreuves amateurs et national Pro 1 à 1,40m Ribeauvillé

