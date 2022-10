Concours jeune talent Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Haut-Rhin

Concours jeune talent

2022-11-19

1a rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

2022-11-19 – 2022-11-19 Altkirch

Haut-Rhin Altkirch Grande première : viens montrer tes talents de danseur, comédien, musicien, etc… lors d’une chouette soirée à la MJC d’Altkirch ! Des cadeaux sont à gagner, avec notamment pour la première place, ton spectacle en première partie du spectacle King of Africa de la compagnie de hip-hop Dare to Dance, à la Halle au Blé les 10 et 11 décembre 2022 ! Pour postuler c’est très simple : écris à lh@mjc-altkirch.fr ou appelle-nous ! Viens montrer tes talents de danseur, comédien, musicien, etc… Avec un show hip-hop de la compagnie Dare to Dance. +33 3 89 40 98 91 Altkirch

