Concours jardins et balcons fleuris Saint-Sever

Saint-Sever

Concours jardins et balcons fleuris Saint-Sever
2022-05-01 – 2022-05-31

2022-05-01 – 2022-05-31

Saint-Sever Landes La Ville de Saint-Sever organise un concours des « Jardins et Balcons fleuris » ouvert gratuitement aux Saint-Séverins et dont les inscriptions s’effectuent du 1er au 31 mai 2022.

Pour participer, les espaces fleuris et jardins devront être visibles de la rue.

Les Saint-Séverins sont invités à remplir le formulaire d’inscription jusqu’au 31 mai :

· Disponible à l’accueil de la mairie

· Sur simple demande par mail à : guichet-unique@saintsever.fr

· Disponible en téléchargement sur le site Internet de la Ville : https://www.saint-sever.fr

+33 5 58 76 00 02

L’inscription est gratuite. Ville Saint-Sever

Saint-Sever

