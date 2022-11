Concours interuniversitaire de photographie du Québec Université Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concours interuniversitaire de photographie du Québec Université Sorbonne Nouvelle, 16 novembre 2022, Paris. Du mercredi 16 novembre 2022 au samedi 19 novembre 2022 :

. gratuit

Organisé en partenariat par l’Université de Montréal et les universités francophones québécoises participantes. Le Concours interuniversitaire de photographie, organisé en partenariat par l’Université de Montréal et les universités francophones québécoises participantes, vise à promouvoir la pratique de la photographie, à récompenser les étudiant.e.s photographes, ainsi qu’à faire connaître leurs travaux dans le milieu universitaire. Les œuvres présentées dans le cadre de cette exposition ont été retenues par le jury à l’occasion du 36e Concours interuniversitaire de photographie ayant eu pour thème Rencontre. Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : 0145874090 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr

Université de Montréal

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Université Sorbonne Nouvelle Adresse 8 avenue Saint-Mandé Ville Paris lieuville Université Sorbonne Nouvelle Paris Departement Paris

Université Sorbonne Nouvelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concours interuniversitaire de photographie du Québec Université Sorbonne Nouvelle 2022-11-16 was last modified: by Concours interuniversitaire de photographie du Québec Université Sorbonne Nouvelle Université Sorbonne Nouvelle 16 novembre 2022 Paris Université Sorbonne Nouvelle Paris

Paris Paris