2022-06-05 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 19:00:00 Roquemeyrine Centre Equestre ACE Gourdon

Gourdon Lot Matin : Concours / Répitition Spectacle équestre

Après-midi : Concours de maniabilité .

lotequitation@gmail.com +33 6 07 85 22 17

Buvette ©Richard Moore

