Depuis 1993, le musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine propose ce rendez-vous dédié à la création contemporaine textile. Angers conforte ainsi sa position de ville de la tapisserie et du textile en organisant ce concours international, la dernière édition ayant eu lieu en 2017.

L’objectif est de stimuler la recherche, la création et l’innovation dans le domaine de l’art textile.

Le thème de cette édition 2021 est « Mesure/Démesure ». Chaque artiste devait présenter une œuvre faite à partir de fil ou de l’idée de fil, dont les dimensions ne doivent pas excéder 12 x 12 x 12 cm, en surface ou en volume.

Parmi les 450 œuvres proposées et issues des cinq continents, un jury composé d’artistes, de conservateurs de musées et d’historiens de l’art spécialistes de l’art textile en a retenu 62. Des artistes reconnus ou en devenir se côtoient ; la modestie des formats s’allie à la diversité et au talent.

En complément, les acquisitions de la précédente triennale « Libres comme l’art ! » sont exposées. Elles viennent accroître un fonds muséal déjà riche de plus d’une centaine de « petites » œuvres.

