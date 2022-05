Concours International de Quatuors à Cordes de Bordeaux Auditorium de l’Opéra de Bordeaux, 9 mai 2022, Bordeaux.

du lundi 9 mai au samedi 14 mai à Auditorium de l’Opéra de Bordeaux

Créé en 1999 par le violoncelliste Alain Meunier et Bernard Lummeaux, le Concours International de Quatuors à Cordes de Bordeaux s’est établi comme une référence incontournable dans le paysage de la musique de chambre et des concours internationaux. Festival pluriel, Vibre ! Concours International et Festival de Quatuors à Cordes de Bordeaux souhaite afrmer sa place de tremplin idéal pour la jeune génération de musiciens. Comme un trait d’union entre ces jeunes virtuoses et les plus grandes scènes musicales, le Concours International cherche à récompenser des artistes complets et aptes à marquer l’avenir. Son exigence artistique repose à la fois sur un jury prestigieux, une sélection pointue des candidats et une dotation exceptionnelle. Le Concours se déroule en intégralité à l’Auditorium de Bordeaux, grâce au partenariat étroit mis en place avec l’Opéra National de Bordeaux. Vibre ! Concours International et Festival de Quatuors à Cordes de Bordeaux poursuit son désir d’ouverture, d’innovation et de partage. Vibre ! est aussi un Festival qui accueille certains des plus prestigieux quatuors à cordes français et internationaux ainsi que les musiciens les plus prometteurs. Le Festival propose une programmation ouverte à des dialogues entre différentes formes artistiques, ainsi qu’un volet d’actions de médiation culturelle résolument inclusives, présentée dans des lieux dédiés à la musique classique ou plus atypiques, à Bordeaux et jusque dans le Médoc. Du 9 au 20 mai 2022, le Concours International prend place au cœur du Festival pour former un seul et même événement : Vibre ! Concours International et Festival de Quatuors à Cordes de Bordeaux.

En accès libre et gratuit sous réservations.

Le Concours International de Quatuors à Cordes a lieu tous les trois ans dans le cadre du Festival de Quatuor à Cordes de Bordeaux. Il permet d’aller à la rencontre de jeunes talents internationaux.

Auditorium de l’Opéra de Bordeaux 8-13 cours Georges Clemenceau 33000 Bordeaux Bordeaux Centre ville Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T16:30:00 2022-05-09T20:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T17:00:00;2022-05-10T18:00:00 2022-05-10T21:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T17:00:00;2022-05-13T16:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-14T15:30:00 2022-05-14T20:00:00