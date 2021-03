Les Conches En ligne pour tous les pays du Monde Les Conches Concours International de Poésie à Sorbonne Université En ligne pour tous les pays du Monde Les Conches Catégorie d’évènement: Les Conches

Les textes sont soumis à un comité de lecture composé d’écrivain(e)s, d’universitaires, d’étudiant(e)s. Chaque années, plusieurs prix ou récompenses sont attribués. Les textes primés sont notamment publiés dans le numéro annuel du recueil Poésie en Sorbonne. Chaque numéro est illustré (peinture, dessin, photographie…) par un(e) étudiant(e) de l’université et accompagné d’un enregistrement sonore des textes sur CD. La remise des prix réunit les étudiant(e)s primés, les partenaires, les responsables de services de l’université. Les poèmes sélectionnés sont lus, soit par leurs auteur(e)s, soit par des lecteur(rice)s de l’association de lecture à haute voix « Sorbonne Sonore ». De thème libre, le concours est ouvert à tous les étudiant(e)s inscrits dans des établissements d’enseignement supérieurs, en France et à l’étranger, pendant l’année en cours. En ligne pour tous les pays du Monde En ligne_tous les pays du Monde. Les Conches

