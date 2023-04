Concours International de piano » La Note Céleste » Mairie du 15e Paris Catégories d’Évènement: île de France

Concours International de piano » La Note Céleste » Mairie du 15e, 24 juin 2023, Paris.

de 09h00 à 18h00

.Tout public. gratuit sous condition Le Concert des lauréats aura lieu le même jour (24 juin 2023) à 20H dans la salle des fêtes de la Marie du 15e 5e édition du concours international de piano pour les enfants et les amateurs de musique classique. Cette édition aura lieu dans la Salle des fêtes à la Mairie du 15e. Le jury consiste des pianistes et des pedagogues internationalement reconnus. Les épreuves commencerons à 9h et se terminerons à 18h au plus tard. Le même jour à 20h aura lieu le concert des lauréats ouvert au public. Mairie du 15e 31 rue Péclet 75015 Paris Contact : https://www.lanoteceleste.com/ 0781119639 lanoteceleste@gmail.com https://www.facebook.com/lanoteceleste https://www.facebook.com/lanoteceleste https://www.lanoteceleste.com/

5-ème édition du Concours International de piano pour les enfants et les amateurs de musique classique

