Vosges Épinal Le Concours International de Piano d’Epinal réunit tous les 2 ans de jeunes pianistes virtuoses de 16 à 30 ans. Les épreuves sont éliminatoires et sont ouvertes au public gratuitement. Elles auront lieu du lundi 18 au vendredi 24 inclus au Théâtre Municipal d’Epinal.

La finale, qui aura retenu 4 concurrents est sous la forme d’un concert payant le dimanche 26 mars à 15h à la Rotonde de Thaon-les-vosges.Réservations à l’Office de Tourisme d’Epinal.

Les concurrents interpréteront un concerto, accompagnés par l’Orchestre national de Metz.

Réservations à l’Office de Tourisme.

Plus d'infos sur le site:www.concours-international-piano-epinal.org +33 3 29 82 53 32 http://www.concours-international-piano-epinal.org/

