Vosges Epinal accueille le 29ème Concours International de piano. Les auditions ouvertes gratuitement au public auront lieu au théâtre toute la semaine sur la journée, jusqu’au vendredi inclus (relâche le jeudi). 4 finalistes seront retenus à l’issue de cette série d’épreuves.

Ils interprèteront un concerto de leur choix avec l’Orchestre National de Metz Grand Est à la Rotonde de Thaon-les-Vosges le dimanche 26 à 15h. La finale est sous la forme d’un concert payant.

Réservations à partir du lundi 20 mars à l’Office de Tourisme d’Epinal. Tarifs : 20 et 25 euros, demi-tarif pour les moins de 25 ans, gratuit pour les moins de 12 ans. +33 6 78 52 70 51 https://www.concours-international-piano-epinal.org/fr/ Libre de droits

