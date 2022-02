CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO D’EPINAL Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Épinal Vosges Le Concours International de Piano d’Epinal réunit tous les 2 ans de jeunes pianistes virtuoses de 16 à 30 ans. Les épreuves sont éliminatoires et sont ouvertes au public gratuitement. Elles auront lieu du lundi 7 au vendredi 11 inclus à l’auditorium de la Louvière.

La finale, qui aura retenu 4 concurrents est sous la forme d’un concert payant le dimanche 13 mars à 15h. Les concurrents interpréteront un concerto, accompagnés par l’Orchestre national de Metz. +33 6 78 52 70 51 https://www.concours-international-piano-epinal.org/fr/ Concours piano

