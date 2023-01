Concours inter-départemental de la race bovine Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre Indre Le concours inter-départemental d’Argenton-sur-Creuse aura lieu les 27 et 28 janvier à la halle municipale.

Vendredi 27 : Jugement des animaux à 13h30

Samedi 28 : Jugement des sections et défilé des animaux primés de 9h à 11h ; visite officielle à 10h30 ; remise des prix à 11h45. Concours inter-départemental de la race limousine d’Argenton-sur-Creuse. contact@mairie-argenton-sur-creuse.fr +33 2 54 24 12 50 ©CHAMBRE AGRICULTUREMAIRIE

