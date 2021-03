Carnac Librairie Le P'tit Monde de Zabelle Carnac Concours illustrations Librairie Le P’tit Monde de Zabelle Carnac Catégorie d’évènement: Carnac

du mardi 9 mars au mardi 23 mars à Librairie Le P’tit Monde de Zabelle

Concours dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie

——————————————————————————— Les expressions utilisant le mot « air » ne manquent pas dans la langue française.

Certaines sont d’ailleurs représentées dans la vitrine de la librairie. 1) A toi de trouver les 4 expressions mises en décoration dans la vitrine.

2) A toi de trouver une autre expression utilisant le mot « air » et de la représenter sur une feuille blanche A4. _3 catégories :_

Date du concours : du 9 au 23 Mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu Librairie Le P'tit Monde de Zabelle Adresse carnac Ville Carnac