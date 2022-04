Concours hippique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: 50800

2022-06-18 – 2022-06-19

Concours hippique professionnel, niveau 2. Organisé par le SHR de Villedieu-les-Poêles. Epreuves se déroulant au Terrain des Violettes, rue de Beausoleil. Entrée libre. Infos : 02 31 67 60 59.

