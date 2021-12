Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche, Saint-Vaast-la-Hougue Concours hippique Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: Manche

Saint-Vaast-la-Hougue

Concours hippique Saint-Vaast-la-Hougue, 30 juillet 2022, Saint-Vaast-la-Hougue. Concours hippique Saint-Vaast-la-Hougue

2022-07-30 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-31 18:00:00 18:00:00

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Saint-Vaast-la-Hougue Deux jours avec les chevaux sur le site exceptionnel de la Hougue, concours de CSO sauts d’obstacles. restauration, entrée libre. Deux jours avec les chevaux sur le site exceptionnel de la Hougue, concours de CSO sauts d’obstacles. restauration, entrée libre. +33 6 74 02 44 72 Deux jours avec les chevaux sur le site exceptionnel de la Hougue, concours de CSO sauts d’obstacles. restauration, entrée libre. Saint-Vaast-la-Hougue

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Vaast-la-Hougue Autres Lieu Saint-Vaast-la-Hougue Adresse Ville Saint-Vaast-la-Hougue lieuville Saint-Vaast-la-Hougue