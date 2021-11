Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Concours Hippique Perros Jump Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Concours Hippique Perros Jump Perros-Guirec, 15 mars 2022, Perros-Guirec. Concours Hippique Perros Jump Plage de Trestraou Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec

2022-03-15 – 2022-05-15 Plage de Trestraou Boulevard Joseph le Bihan

Perros-Guirec Côtes d’Armor L’association des cavaliers du Rulan et Rulan Équitation de Trégastel organisent en collaboration avec la ville de Perros-Guirec, la 4e édition du Concours de sauts d’obstacles Perros Jump sur la plage de Trestraou à Perros-Guirec ! Depuis la promenade maritime ou sur la plage, venez assister à cet évènement insolite et spectaculaire, où 150 cavaliers participeront aux huit épreuves du concours CSO officiel Club et Poney, qualificatif pour les championnats de France.

Spectacle gratuit. Plus d’infos à venir ! https://fr-fr.facebook.com/perrosjump/ L’association des cavaliers du Rulan et Rulan Équitation de Trégastel organisent en collaboration avec la ville de Perros-Guirec, la 4e édition du Concours de sauts d’obstacles Perros Jump sur la plage de Trestraou à Perros-Guirec ! Depuis la promenade maritime ou sur la plage, venez assister à cet évènement insolite et spectaculaire, où 150 cavaliers participeront aux huit épreuves du concours CSO officiel Club et Poney, qualificatif pour les championnats de France.

Spectacle gratuit. Plus d’infos à venir ! Plage de Trestraou Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Autres Lieu Perros-Guirec Adresse Plage de Trestraou Boulevard Joseph le Bihan Ville Perros-Guirec lieuville Plage de Trestraou Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec